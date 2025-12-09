Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|
09.12.2025 20:13:53
EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Bilfinger SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
09.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Bilfinger SE
|Oskar-Meixner-Straße 1
|68163 Mannheim
|Germany
|Internet:
|http://www.bilfinger.com
|End of News
|EQS News Service
|
2242548 09.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bilfinger SEmehr Nachrichten
|
09.12.25
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
08.12.25
|EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf (EQS Group)
|
08.12.25
|EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback (EQS Group)
|
08.12.25
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.12.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Bilfinger SEmehr Analysen
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|102,30
|-2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.