EQS-PVR: BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: BRAIN Biotech AG

BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.10.2025 / 09:05 CET/CEST

Martin Putsch, Deutschland hat der BRAIN Biotech AG gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 01. Oktober 2025 folgendes mitgeteilt:

Ich nehme Bezug auf die Ihnen am 1. Oktober 2025 übermittelte Stimmrechtsmitteilung (Konzernmeldung) nach §§ 33, 34, 37 WpHG, wonach die PBG Zweite GmbH am 30. September 2025 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der BRAIN Biotech AG („Gesellschaft“) überschritten hat.

Der gesamte mir über die MP Beteiligungs-GmbH und die PBG Zweite GmbH gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnete Stimmrechtsanteil an der Gesellschaft beträgt an diesem Tag 46,56 % (das entspricht 10.172.364 Stimmrechten).

Vor diesem Hintergrund teile ich Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ergänzend folgendes mit:

I. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG)

1. Der am 1. Oktober 2025 abgegebenen Stimmrechtsmitteilung (Konzernmeldung) nach §§ 33, 34, 37 WpHG liegt eine konzerninterne Umstrukturierung zugrunde. Im Rahmen der Umstrukturierung hat die von mir beherrschte MP Beteiligungs-GmbH 3.300.000 Aktien an der Gesellschaft (entsprechend 15,10 % der Stimmrechte an der Gesellschaft) auf die ebenfalls von mir beherrschte PBG Zweite GmbH übertragen. Die Beteiligung an der Gesellschaft dient weiterhin der Umsetzung strategischer Ziele.

2. Es ist nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate in signifikantem Umfang weitere Stimmrechte an der Gesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

3. Es wird angestrebt, dass weiterhin mindestens ein von mir unterstützter Kandidat in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt wird. Eine darüberhinausgehende Einflussnahme auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane wird aktuell nicht angestrebt.

Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik wird nicht angestrebt.

II. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)

Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte wird hiermit gemäß § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG mitgeteilt, dass der Erwerb der Stimmrechte durch die PBG Zweite GmbH unter Einsatz von Eigenmitteln erfolgte.