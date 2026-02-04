Brenntag Aktie

04.02.2026 18:26:33

EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Brenntag SE
Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

04.02.2026 / 18:26 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Brenntag SE
Street: Messeallee 11
Postal code: 45131
City: Essen
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): NNROIXVWJ7CPSR27SV97

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Wellington Management Group LLP
City of registered office, country: Boston, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
27 Jan 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 4.998064485369 % 0.02 % 5.02 % 144385372
Previous notification 4.55 % 0.02 % 4.57 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A1DAHH0 0 7216474 0.00 % 5.00 %
Total 7216474 4.998064485369 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Equity Swap 05/05/2028 05/05/2028 Cash settlement 12940 0.01 %
Equity Swap 31/05/2033 31/05/2033 Cash settlement 7506 0.01 %
Equity Swap 20/05/2033 20/05/2033 Cash settlement 5431 0 %
Equity Swap 15/05/2033 15/05/2033 Cash settlement 2453 0 %
      Total 28330 0.02 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Company LLP % % %
Wellington Global Multi-Strategy Fund % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Trust Company, NA % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % %
Wellington Management International Ltd. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Canada LLC % % %
Wellington Management Canada ULC % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % %
Wellington Management Japan Pte Ltd. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % %
Wellington Management Singapore Pte Ltd. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
International Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
International Research Equity Extended Fund, L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Global Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Global Research Equity Extended Fund (Cayman), L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Global Research Equity Extended Fund, L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington-CIS Global Equity Fund, L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Global Multi-Strategy Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Inc. % % %
Wellington Management Funds LLC % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Energy Long/Short Fund (Bermuda) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Pagosa Fund (Cayman) II, Ltd. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Energy Long/Short Fund, L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Institutional Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Institutional Multi-Strategy Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Luxembourg S.à r.l. % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
02 Feb 2026


04.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Germany
Internet: www.brenntag.com

 
End of News EQS News Service

2270636  04.02.2026 CET/CEST

