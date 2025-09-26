EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE

Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG



26.09.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mitteilung nach § 43 WpHG

(wesentliche Beteiligung)

Mitteilung: Artisan Partners (sowie im Namen von Artisan Partners Holdings LP, Artisan Investments GP LLC und Artisan Partners Limited Partnership), zusammen „Artisan“.

Artisan, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 25. September 2025 mit dem durch die Stimmrechtsmitteilung vom 25. September mitgeteilten, die Schwelle von 15 Prozent überschreitenden Erwerb von Stimmrechten an der Brenntag SE, über die verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert:

Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:

Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen sowie der Umsetzung der eigenen Investmentstrategie von Artisan.

Artisan und die von Artisan verwalteten Fonds ziehen je nach Börsen- und allgemeinen Rahmenbedingungen den Erwerb weiterer Stimmrechte in den nächsten zwölf Monaten in Betracht.

Artisan strebt keinen Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsratsorgane der Brenntag SE an.

Artisan strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Brenntag SE an, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik.

Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Diese stammen aus Eigenmitteln, die von den von Artisan verwalteten Fonds zur Finanzierung von Investitionen in ausgewählte börsennotierte Emittenten weltweit aufgebracht wurden.