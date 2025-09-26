Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|
26.09.2025 09:40:33
EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE
Mitteilung nach § 43 WpHG
Mitteilung: Artisan Partners (sowie im Namen von Artisan Partners Holdings LP, Artisan Investments GP LLC und Artisan Partners Limited Partnership), zusammen „Artisan“.
Artisan, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 25. September 2025 mit dem durch die Stimmrechtsmitteilung vom 25. September mitgeteilten, die Schwelle von 15 Prozent überschreitenden Erwerb von Stimmrechten an der Brenntag SE, über die verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert:
Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:
Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:
Diese stammen aus Eigenmitteln, die von den von Artisan verwalteten Fonds zur Finanzierung von Investitionen in ausgewählte börsennotierte Emittenten weltweit aufgebracht wurden.
26.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.brenntag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2204084 26.09.2025 CET/CEST
