Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.12.2025 10:45:53

EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE
Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.12.2025 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mitteilung nach § 43 WpHG (wesentliche Beteiligung)

Mitteilung: Kühne Holding AG

Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 23. Dezember 2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 20%-Schwelle vom 5. Dezember2025 über Folgendes informiert:

Per 5. Dezember 2025 hat die Kühne Holding AG ('KH') die Beteiligungsschwelle von 20% an der Brenntag SE ('BNR') erreicht und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung eingereicht, welche die BNR gemäß § 40 Abs. 1 WpHG am 8. Dezember 2025 veröffentlicht hat.

Gemäß § 43 Abs. (1) WpHG informiert die KH hiermit die BNR über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel.

Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:

  1. Die Investition in die BNR dient der Umsetzung strategischer Ziele der KH.
  1. Die KH verfolgt die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der BNR und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien bzw. Stimmrechten in der BNR innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen.
  1. Als CEO der KH vertritt Herr Dominik de Daniel die Interessen der Gesellschaft. Herr de Daniel ist seit dem 22. Mai 2025 Mitglied im Aufsichtsrat der BNR und in dieser Funktion Mitglied des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses. Eine weitere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen bei BNR wird derzeit nicht angestrebt.
  1. Die KH strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der BNR an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik.

Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Die KH hat den Erwerb von 29.025.000 BNR-Aktien durch Eigenmittel finanziert.


30.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.brenntag.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2251842  30.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen

18.12.25 Brenntag Buy Warburg Research
12.12.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 49,38 0,33% Brenntag SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ebenfalls fester. Asiens Börsen fanden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen