EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE
Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.03.2026 / 12:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Brenntag SE
|Straße, Hausnr.:
|Messeallee 11
|PLZ:
|45131
|Ort:
|Essen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|NNROIXVWJ7CPSR27SV97
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|1,16 %
|4,09 %
|5,25 %
|144385372
|letzte Mitteilung
|n/a %
|n/a %
|n/a %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|US1071801013
|0
|32433
|0 %
|0,02 %
|DE000A1DAHH0
|0
|1637149
|0 %
|1,13 %
|Summe
|1669582
|1,16 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right to recall
|Offen
|
|2591879
|1,80 %
|Right Of Use
|Offen
|
|169157
|0,12 %
|Call Option
|17.04.2026
|
|220000
|0,15 %
|Call Warrant
|10.09.2026
|
|80281
|0,06 %
|
|
|Summe
|3061317
|2,12 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Call Warrant
|31.12.2031
|
|Bar
|9143
|0,01 %
|Swap
|18.03.2036
|
|Bar
|2839120
|1,97 %
|
|
|
|Summe
|2848263
|1,97 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|GSAM Holdings LLC
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank USA
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank Europe SE
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Folio Financial, Inc.
| %
| %
| %
|Folio Investments, Inc.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs & Co. LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Trust Company, National Association
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Trust Company of Delaware
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Group UK Limited
| %
| %
| %
|Goldman Sachs International
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
25.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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