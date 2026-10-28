CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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28.10.2026 18:00:01

EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: CANCOM SE
CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

28.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
27 Oct 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.08 % 28,739,703
Previous publication n/a % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
884,978 0.00 3.08 % 0.00 %


28.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany
Internet: http://www.cancom.de
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14

 
End of News EQS News Service

2423766  28.10.2026 CET/CEST

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