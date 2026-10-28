CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
28.10.2026 18:00:01
EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: CANCOM SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
28.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 Munich
|Germany
|Internet:
|http://www.cancom.de
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|End of News
|EQS News Service
|
2423766 28.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
28.10.26
|EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|CANCOM-Aktie im Minus: Schwache Nachfrage zwingt IT-Dienstleister zur Prognosesenkung (dpa-AFX)
|
27.10.26
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom kappt Umsatzprognose für 2026 - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
27.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Cancom und Bechtle schwach - Cancom senkt Umsatzprognose (dpa-AFX)
Analysen zu CANCOM SE
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|CANCOM Buy
|UBS AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|CANCOM Buy
|UBS AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|CANCOM Buy
|UBS AG
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|21,45
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.