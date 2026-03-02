EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE

CANCOM SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



02.03.2026 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten CANCOM SE

Erika-Mann-Straße 69

80636 München

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

3. Datum der Schwellenberührung 27.02.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 5,06 % 31.515.345 Letzte Veröffentlichung 3,01 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 1.594.258 0 5,06 % 0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

