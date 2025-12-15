Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 13:44:13

EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Carl Zeiss Meditec AG
Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

15.12.2025 / 13:44 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Carl Zeiss Meditec AG
Street: Göschwitzer Str. 51-52
Postal code: 07745
City: Jena, Germany
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900GRL4MZ8NMOOK95

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: The Capital Group Companies, Inc.
City of registered office, country: Los Angeles, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
SMALLCAP World Fund, Inc.

5. Date on which threshold was crossed or reached:
11 Dec 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 3.01 % 0.93 % 3.94 % 89440570
Previous notification 2.86 % 0.91 % 3.77 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0005313704 0 2692921 0 % 3.01 %
Total 2692921 3.01 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Rights to recall lent shares of Common Stock Physical settlement 833203 0.93 %
      Total 833203 0.93 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
The Capital Group Companies, Inc. % % %
Capital Research and Management Company 3.01 % % %
- % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
12 Dec 2025


15.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena, Germany
Germany
Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir

 
End of News EQS News Service

2245930  15.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen

08:36 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
06:33 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 40,04 -1,28% Carl Zeiss Meditec AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen