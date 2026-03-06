Ceconomy St. Aktie

WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

06.03.2026 14:43:03

EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: CECONOMY AG
CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

06.03.2026 / 14:43 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: CECONOMY AG
Street: Kaistr. 3
Postal code: 40221
City: Düsseldorf
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 5299001X9L42HXEBCZ51

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
The custodian exemption no longer applicable.

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: UBS Group AG
City of registered office, country: Zurich, Switzerland

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
UBS AG

5. Date on which threshold was crossed or reached:
04 March 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 4.15 % 0.29 % 4.44 % 485221084
Previous notification 2.88 % 0.29 % 3.17 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A40ZVV0 0 19718271 0 % 4.06 %
DE0007257503 0 416251 0 % 0.09 %
Total 20134522 4.15 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right of Use over Shares (DE0007257503) At any time 60 0 %
Right to Recall of Lent Shares (DE0007257503) At any time 2940 0 %
Right of Use over Shares (DE000A40ZVV0) At any time 255674 0.05 %
    Total 258674 0.05 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swaps On Baskets 14/09/2027 Cash 1152826 0.24 %
      Total 1152826 0.24 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
UBS Group AG % % %
UBS AG 4.05 % % %
Credit Suisse International % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4.05 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management (Europe) S.A. % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4.05 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % %
UBS Asset Management Holding Ltd % % %
UBS Asset Management (UK) Ltd % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4.05 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Switzerland AG % % %
UBS Fund Management (Switzerland) AG % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4.05 % % %
UBS Americas Holding LLC % % %
UBS Americas Inc. % % %
UBS Securities LLC % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4.05 % % %
UBS Switzerland AG % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
05 March 2026


06.03.2026 CET/CEST


Language: English
Company: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Germany
Internet: www.ceconomy.de

 
End of News EQS News Service

2287276  06.03.2026 CET/CEST

