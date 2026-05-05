WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

05.05.2026 19:15:53

EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

05.05.2026 / 19:15 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Commerzbank Aktiengesellschaft
Street: Kaiserstraße 16
Postal code: 60311
City: Frankfurt am Main
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 851WYGNLUQLFZBSYGB56

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Jefferies Financial Group Inc.
City of registered office, country: New York, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
29 Apr 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.00 % 10.07 % 10.07 % 1080847095
Previous notification 0.00 % 9.90 % 9.90 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000CBK1001 0 0 0.00 % 0.00 %
Total 0 0.00 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Call Options 06/05/2026 to 18/06/2027 n/a 10250000 0.95 %
    Total 10250000 0.95 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Put Options 14/09/2027 to 13/03/2028 n/a Cash 16430739 1.52 %
Put Options 06/05/2026 to 18/12/2026 n/a Physical 38630000 3.57 %
Call Options 18/09/2026 to 17/12/2027 n/a Cash 31236916 2.89 %
Swaps 28/04/2032 to 29/04/2032 n/a Cash 12240000 1.13 %
      Total 98537655 9.12 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
-Jefferies Financial Group Inc. % % %
-Jefferies International Limited % 10.07 % 10.07 %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
05 May 2026


