Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
16.06.2026 08:32:33
EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
16.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|End of News
|EQS News Service
|
2346640 16.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Commerzbank
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15:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
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12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
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12:26
|Schwacher Handel: DAX verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.at)
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09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
16.06.26
|ROUNDUP: Bund lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab (dpa-AFX)
|
16.06.26
|Commerzbank: Bund lehnt Unicredit-Angebot ab (Spiegel Online)
Analysen zu Commerzbank
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|38,10
|4,99%
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