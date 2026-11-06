Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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06.11.2026 10:43:51
EQS-PVR: Correction: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Overview
Details
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity
Receipt of participation notification on 05.11.2026
06.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|End of News
|EQS News Service
|
2429990 06.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Lenzing AG
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06.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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06.11.26
|Verluste in Wien: ATX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in Wien: ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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06.11.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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06.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX mittags schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|EQS-PVR: Korrektur: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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06.11.26
|EQS-PVR: Correction: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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06.11.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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