Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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19.11.2026 09:41:31
EQS-PVR: CORRECTION: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Overview
Details
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity
In case of proxy voting
Goldman Sachs Asset Management B.V. is not the owner of the 4.27% shares disclosed above but executes the voting rights of these shares. This notification corrects the last notification sent on 18.11.2026. The Legal Owner of the shares in Section 4 is NN Group N.V., through its subsidiaries.
Receipt of participation notification on 18.11.2026
19.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|End of News
|EQS News Service
|
2438366 19.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Lenzing AG
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19.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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19.11.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich schwächer (finanzen.at)
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19.11.26
|Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
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19.11.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
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19.11.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime legt zu (finanzen.at)
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19.11.26
|ATX aktuell: ATX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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19.11.26
|EQS-PVR: CORRECTION: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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19.11.26
|EQS-PVR: KORREKTUR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Lenzing AG
|19.11.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
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