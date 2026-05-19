WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

19.05.2026 12:14:13

EQS-PVR: Correction of a release from 18/05/2026, 09:11 CET/CEST - RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: RWE Aktiengesellschaft
Correction of a release from 18/05/2026, 09:11 CET/CEST - RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

19.05.2026 / 12:14 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Correction of a publication dated 18.05.2026

1. Details of issuer
RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
15 May 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 5.010 % 743841217
Previous publication 3.021 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
37264145 0 5.010 % 0 %


Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
