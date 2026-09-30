NORMA Group Aktie

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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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30.09.2026 13:19:51

EQS-PVR: Correction of a release from 24/09/2026, 12:43 CET/CEST - NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE
Correction of a release from 24/09/2026, 12:43 CET/CEST - NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

30.09.2026 / 13:19 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Correction of a publication dated 24.09.2026

1. Details of issuer
NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
24 Sep 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 14.122 % 22,556,287
Previous publication 9.998 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
3,185,471 0 14.122 % 0 %


30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany
Internet: www.normagroup.com
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

 
End of News EQS News Service

2407292  30.09.2026 CET/CEST

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