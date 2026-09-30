NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|
30.09.2026 13:19:51
EQS-PVR: Correction of a release from 24/09/2026, 12:43 CET/CEST - NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE
Correction of a publication dated 24.09.2026
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Germany
|Internet:
|www.normagroup.com
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|End of News
|EQS News Service
|
2407292 30.09.2026 CET/CEST
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