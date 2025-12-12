Covestro Aktie
WKN DE: 606214 / ISIN: DE0006062144
|
12.12.2025 16:44:53
EQS-PVR: Covestro AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Covestro AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
12.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Germany
|Internet:
|www.covestro.com
|End of News
|EQS News Service
|
2245130 12.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Covestro AGmehr Nachrichten
Analysen zu Covestro AGmehr Analysen
|14.07.25
|Covestro Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|05.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Covestro Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|05.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|12.12.24
|Covestro Add
|Baader Bank
|30.10.24
|Covestro Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.24
|Covestro Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.24
|Covestro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Covestro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Covestro Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|05.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Covestro AG
|59,76
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.