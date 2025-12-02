EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.12.2025 / 13:32 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Covestro AG
|Straße, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912005AWHKLQ1CPLV11
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,97 %
|2,51 %
|6,48 %
|189000000
|letzte Mitteilung
|3,33 %
|2,92 %
|6,25 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0006062144
|0
|7497428
|0,00 %
|3,97 %
|Summe
|7497428
|3,97 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Internes Recht auf Rückruf verliehener Aktien
|n/a
|n/a
|4560852
|2,41 %
|Recht auf Rückruf verliehener Aktien
|n/a
|n/a
|102800
|0,05 %
|
|
|Summe
|4663652
|2,47 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Swap
|09/04/2026 -17/09/2031
|09/04/2026 -17/09/2031
|Bar
|75764
|0,04 %
|Call-Option mit Barausgleich
|02/01/2099
|02/01/2099
|Bar
|5500
|0 %
|
|
|
|Summe
|81264
|0,04 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Bank, National Association
| %
| %
| %
|J.P. Morgan International Finance Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Capital Holdings Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Securities plc
| %
| %
|5,17 %
|-
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Holdings LLC
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Securities LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Holdings LLC
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Financial Investments Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Markets Limited
| %
| %
| %
|Almea 2 Segregated Portfolio Company
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Bank, National Association
| %
| %
| %
|J.P. Morgan International Finance Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Structured Products B.V.
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
