Covestro Aktie
WKN DE: 606214 / ISIN: DE0006062144
|
16.12.2025 16:24:13
EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2246596 16.12.2025 CET/CEST
Analysen zu Covestro AGmehr Analysen
|14.07.25
|Covestro Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|05.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
