Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
20.11.2025 09:47:53
EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
20.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|End of News
|EQS News Service
|
2233248 20.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
|07:32
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|16,73
|0,33%