WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

04.12.2025 15:49:23

EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

04.12.2025 / 15:49 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Delivery Hero SE
Street: Oranienburger Straße 70
Postal code: 10117
City: Berlin
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Morgan Stanley
City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
Morgan Stanley & Co. International plc

5. Date on which threshold was crossed or reached:
28 Nov 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 7.40 % 5.30 % 12.70 % 298230940
Previous notification 5.98 % 3.26 % 9.24 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A2E4K43 0 22068155 0.00 % 7.40 %
Total 22068155 7.40 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Equity Call Option From 19.12.2025 to 18.06.2027 at any time 3557913 1.19 %
Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 7222738 2.42 %
    Total 10780651 3.61 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Equity Put Option From 19.12.2025 to 18.06.2027 at any time Physical 610700 0.20 %
Retail Structured Product From 27.09.2074 to 07.11.2075 at any time Cash 4766 0.00 %
Equity Swap From 03.12.2025 to 19.07.2029 at any time Cash 4017423 1.35 %
Retail Structured Product - Warrant From 19.12.2025 to 20.03.2026 at any time Cash 280 0.00 %
Compound Option From 04.05.2026 to 16.07.2029 at any time Cash 12609 0.00 %
Retail Structured Product - Note 16.07.2029 at any time Cash 30 0.00 %
Convertible Bond From 15.01.2028 to 21.02.2030 at any time Physical 382332 0.13 %
      Total 5028140 1.69 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % %
Morgan Stanley Capital Services LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley International Limited % % %
Morgan Stanley Investments (UK) % % %
Morgan Stanley & Co. International plc 6.01 % % 8.98 %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
Prime Dealer Services Corp. % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley B.V. % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Smith Barney LLC % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
04 Dec 2025


04.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Germany
Internet: www.deliveryhero.com

 
End of News EQS News Service

2240634  04.12.2025 CET/CEST

