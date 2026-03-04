EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE

Notification of Major Holdings



1. Details of issuer Name: Delivery Hero SE Street: Oranienburger Straße 70 Postal code: 10117 City: Berlin

Germany Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Reason for notification X Acquisition/disposal of shares with voting rights Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights Other reason:



3. Details of person subject to the notification obligation Legal entity: Morgan Stanley

City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.

Morgan Stanley & Co. International plc



5. Date on which threshold was crossed or reached: 26 Feb 2026

6. Total positions % of voting rights attached to shares

(total of 7.a.) % of voting rights through instruments

(total of 7.b.1 + 7.b.2) Total of both in %

(7.a. + 7.b.) Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG New 8.40 % 1.40 % 9.80 % 300137177 Previous notification 7.86 % 3.64 % 11.50 % /

7. Details on total positions

a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG) ISIN Absolute In % Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) DE000A2E4K43 0 25213406 0.00 % 8.40 % Total 25213406 8.40 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in % Equity Call Option From 20.03.2026 to 17.12.2027 at any time 1618700 0.54 % Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 1827752 0.61 % Total 3446452 1.15 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in % Equity Put Option From 20.03.2026 to 17.12.2027 at any time Physical 689700 0.23 % Retail Structured Product From 27.09.2074 to 06.02.2076 at any time Cash 5354 0.00 % Equity Swap From 15.05.2026 to 19.07.2029 at any time Cash 44322 0.01 % Retail Structured Product - Warrant From 20.03.2026 to 18.06.2027 at any time Cash 922 0.00 % Compound Option From 21.01.2027 to 16.07.2029 at any time Cash 5946 0.00 % Convertible Bond 15.01.2028 at any time Physical 6714 0.00 % Total 752958 0.25 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more) Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % % Morgan Stanley Capital Services LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley International Limited % % % Morgan Stanley Investments (UK) % % % Morgan Stanley & Co. International plc 6.43 % % 7.36 % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % Prime Dealer Services Corp. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley B.V. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Smith Barney LLC % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG

(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)



Date of general meeting:

Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:

Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both % % %

10. Other explanatory remarks:

Please note that the reason for notification selected relates to the specific activity which occurred on the Date on which threshold was crossed or reached and which contributed to the triggering of the notification obligation and therefore may not also correspond to the comparison of New & Previous notification % values in the Total Positions section.

Date

04 March 2026

