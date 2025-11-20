EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.11.2025 / 09:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Straße 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,58 %
|3,02 %
|5,60 %
|298230940
|letzte Mitteilung
|2,98 %
|1,78 %
|4,76 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2E4K43
|0
|7691332
|0,00 %
|2,58 %
|Summe
|7691332
|2,58 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Call Option
|Vom 21.11.2025 bis 20.03.2026
|jederzeit
|3671113
|1,23 %
|Right of recall over securities lending agreements
|jederzeit
|jederzeit
|1353521
|0,45 %
|
|
|Summe
|5024634
|1,68 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Put Option
|Vom 19.12.2025 bis 19.06.2026
|jederzeit
|Physisch
|576100
|0,19 %
|Retail Structured Product
|Vom 27.09.2074 bis 07.05.2075
|jederzeit
|Bar
|222
|0,00 %
|Equity Swap
|Vom 21.11.2025 bis 19.05.2027
|jederzeit
|Bar
|3157091
|1,06 %
|Retail Structured Product - Warrant
|Vom 19.12.2025 bis 20.03.2026
|jederzeit
|Bar
|307
|0,00 %
|Compound Option
|Vom 04.05.2026 bis 16.07.2029
|jederzeit
|Bar
|17386
|0,01 %
|Retail Structured Product - Note
|16.07.2029
|jederzeit
|Bar
|41
|0,00 %
|Convertible Bond
|Vom 15.01.2028 bis 10.03.2029
|jederzeit
|Physisch
|228979
|0,08 %
|
|
|
|Summe
|3980126
|1,33 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Services LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley & Co. LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
| %
| %
| %
|Morgan Stanley International Limited
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Investments (UK)
| %
| %
| %
|Morgan Stanley & Co. International plc
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley & Co. LLC
| %
| %
| %
|Prime Dealer Services Corp.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
| %
| %
| %
|Morgan Stanley B.V.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Smith Barney LLC
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News