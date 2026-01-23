Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
23.01.2026 17:20:23
EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2265388 23.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|23.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|25,25
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.