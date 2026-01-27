EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.01.2026
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Straße 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,28 %
|4,20 %
|4,48 %
|300137177
|letzte Mitteilung
|0,89 %
|5,01 %
|5,91 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2E4K43
|0
|830961
|0,00 %
|0,28 %
|Summe
|830961
|0,28 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Internal right to recall shares lent out
|n/a
|n/a
|57324
|0,02 %
|
|
|Summe
|57324
|0,02 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Third Party convertible bonds - right of use held
|23/01/2027 – 21/02/2030
|23/01/2027 – 21/02/2030
|Physisch
|3859085
|1,29 %
|Convertible bonds
|23/01/2027 – 21/02/2030
|23/01/2027 – 21/02/2030
|Physisch
|1612839
|0,54 %
|Cash-settled Call Options
|20/02/2026 – 02/01/2099
|20/02/2026 – 02/01/2099
|Bar
|29121
|0,01 %
|Equity Swap
|09/02/2026 – 22/11/2032
|09/02/2026 – 22/11/2032
|Bar
|7061825
|2,35 %
|
|
|
|Summe
|12562870
|4,19 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Bank, National Association
| %
| %
| %
|J.P. Morgan International Finance Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Capital Holdings Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Securities plc
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Holdings LLC
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Securities LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Bank, National Association
| %
| %
| %
|J.P. Morgan International Finance Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Structured Products B.V.
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
