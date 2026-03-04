Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
04.03.2026 13:57:33
EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2285672 04.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
02.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
02.03.26
|Kein Boden in Sicht: Delivery Hero-Aktie knickt nach Nahost-Konflikt ein (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Delivery Hero-Aktie unter Druck: Lieferkonzern steigert Umsatz auf 14,8 Milliarden Euro (finanzen.at)
Analysen zu Delivery Hero
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
