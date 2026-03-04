EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.03.2026 / 13:57 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Delivery Hero SE Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70 PLZ: 10117 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Morgan Stanley

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Morgan Stanley & Co. International plc



5. Datum der Schwellenberührung: 26.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 8,40 % 1,40 % 9,80 % 300137177 letzte Mitteilung 7,86 % 3,64 % 11,50 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2E4K43 0 25213406 0,00 % 8,40 % Summe 25213406 8,40 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Call Option Vom 20.03.2026 bis 17.12.2027 jederzeit 1618700 0,54 % Right of recall over securities lending agreements jederzeit jederzeit 1827752 0,61 % Summe 3446452 1,15 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Put Option Vom 20.03.2026 bis 17.12.2027 jederzeit Physisch 689700 0,23 % Retail Structured Product Vom 27.09.2074 bis 06.02.2076 jederzeit Bar 5354 0,00 % Equity Swap Vom 15.05.2026 bis 19.07.2029 jederzeit Bar 44322 0,01 % Retail Structured Product - Warrant Vom 20.03.2026 bis 18.06.2027 jederzeit Bar 922 0,00 % Compound Option Vom 21.01.2027 bis 16.07.2029 jederzeit Bar 5946 0,00 % Convertible Bond 15.01.2028 jederzeit Physisch 6714 0,00 % Summe 752958 0,25 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % % Morgan Stanley Capital Services LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley International Limited % % % Morgan Stanley Investments (UK) % % % Morgan Stanley & Co. International plc 6,43 % % 7,36 % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % Prime Dealer Services Corp. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley B.V. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Smith Barney LLC % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Bitte beachten Sie, dass sich der gewählte Grund der Mitteilung auf die spezifische Aktivität bezieht, die an dem Tag stattfand, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde und dies zur Auslösung der Meldepflicht beigetragen hat. Daher könnte dies nicht unbedingt dem Vergleich der Prozentwerte der neuen und letzten Mitteilung im Abschnitt Gesamtstimmrechtsanteile entsprechen.

Datum

04.03.2026

