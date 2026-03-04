Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

04.03.2026 13:57:33

EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.03.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Delivery Hero SE
Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70
PLZ: 10117
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Morgan Stanley & Co. International plc

5. Datum der Schwellenberührung:
26.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 8,40 % 1,40 % 9,80 % 300137177
letzte Mitteilung 7,86 % 3,64 % 11,50 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2E4K43 0 25213406 0,00 % 8,40 %
Summe 25213406 8,40 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Call Option Vom 20.03.2026 bis 17.12.2027 jederzeit 1618700 0,54 %
Right of recall over securities lending agreements jederzeit jederzeit 1827752 0,61 %
    Summe 3446452 1,15 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Put Option Vom 20.03.2026 bis 17.12.2027 jederzeit Physisch 689700 0,23 %
Retail Structured Product Vom 27.09.2074 bis 06.02.2076 jederzeit Bar 5354 0,00 %
Equity Swap Vom 15.05.2026 bis 19.07.2029 jederzeit Bar 44322 0,01 %
Retail Structured Product - Warrant Vom 20.03.2026 bis 18.06.2027 jederzeit Bar 922 0,00 %
Compound Option Vom 21.01.2027 bis 16.07.2029 jederzeit Bar 5946 0,00 %
Convertible Bond 15.01.2028 jederzeit Physisch 6714 0,00 %
      Summe 752958 0,25 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % %
Morgan Stanley Capital Services LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley International Limited % % %
Morgan Stanley Investments (UK) % % %
Morgan Stanley & Co. International plc 6,43 % % 7,36 %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
Prime Dealer Services Corp. % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley B.V. % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Smith Barney LLC % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Bitte beachten Sie, dass sich der gewählte Grund der Mitteilung auf die spezifische Aktivität bezieht, die an dem Tag stattfand, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde und dies zur Auslösung der Meldepflicht beigetragen hat. Daher könnte dies nicht unbedingt dem Vergleich der Prozentwerte der neuen und letzten Mitteilung im Abschnitt Gesamtstimmrechtsanteile entsprechen. 

Datum
04.03.2026


04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285672  04.03.2026 CET/CEST

11:51 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
02.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
02.03.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
