EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



13.05.2026 / 17:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DELIVERY HERO SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

11.05.2026

Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)



Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 11.05.2026, mit der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 05.05.2026 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der Delivery Hero SE überschritten hat, geben wir hiermit die folgende Mitteilung gemäß § 43 WpHG ab: Der Anstieg der Stimmrechte, der dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 10 % der Stimmrechte an der Delivery Hero SE überschritten hat, diente nicht der Umsetzung strategischer Ziele, sondern erfolgte im Rahmen der Unterstützung von Kundengeschäften (Client Facilitation). Morgan Stanley könnte innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte an der Delivery Hero SE erwerben, insbesondere im Zusammenhang mit der Unterstützung von Kundengeschäften. Morgan Stanley beabsichtigt keine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder anderer Verwaltungsorgane der Delivery Hero SE. Morgan Stanley beabsichtigt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Delivery Hero SE, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik. Der Anstieg der Stimmrechte resultierte aus und/oder erfolgte im Rahmen der Unterstützung von Kundengeschäften. Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus Fremdmitteln und Eigenmitteln von Morgan Stanley finanziert. Mit freundlichen Grüßen,

Nga Macrow, Vice President

Regulatory Operations

Morgan Stanley

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News