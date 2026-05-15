Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.05.2026 12:32:54

EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

15.05.2026 / 12:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Delivery Hero SE
Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70
PLZ: 10117
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
08.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 2,36 % 4,32 % 6,68 % 303765679
letzte Mitteilung 0,28 % 4,20 % 4,48 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2E4K43 0 7169499 0,00 % 2,36 %
Summe 7169499 2,36 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Internal right to recall shares lent out n/a n/a 71742 0,02 %
Right to recall shares lent out n/a n/a 66490 0,02 %
    Summe 138232 0,05 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Third Party convertible bonds - right of use held 15/01/2028 – 21/02/2030 15/01/2028 – 21/02/2030 Physisch 3051330 1,00 %
Convertible bonds 15/01/2028 – 21/02/2030 15/01/2028 – 21/02/2030 Physisch 1220056 0,40 %
Cash-settled Call Options 19/06/2026 – 02/01/2099 19/06/2026 – 02/01/2099 Bar 26559 0,01 %
Equity Swap 02/09/2026 – 19/04/2033 02/09/2026 – 19/04/2033 Bar 8672346 2,85 %
      Summe 12970291 4,27 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Bank, National Association % % %
J.P. Morgan International Finance Limited % % %
J.P. Morgan Capital Holdings Limited % % %
J.P. Morgan Securities plc % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Holdings LLC % % %
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. % % %
J.P. Morgan Securities LLC % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Bank, National Association % % %
J.P. Morgan International Finance Limited % % %
J.P. Morgan Structured Products B.V. % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Holdings LLC % % %
J.P. Morgan Financial Investments Limited % % %
J.P. Morgan Markets Limited % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
13.05.2026


15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2328154  15.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten