Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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18.05.2026 17:07:03
EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Uber Technologies, Inc.
1725 3rd Street
San Francisco, CA 94158
Vereinigte Staaten von Amerika
An den Vorstand der
Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
18. Mai 2026
Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 18. Mai 2026 haben wir, die Uber Technologies, Inc., Ihnen gemäß §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der Delivery Hero SE („Delivery Hero SE“ oder „Emittent“), Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, den wir mittelbar über die SMB Holding Corporation, eine Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware („SMB Holding Corporation“), einer direkten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Uber Technologies, Inc., ebenfalls eine Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware (einzeln oder gemeinsam mit der SMB Holding Corporation „Uber“), halten, am 12. Mai 2026 die Schwelle von 10 % überschritten hat, und dass unser mittelbarer Stimmrechtsanteil aus Aktien ca. 19,50 % betrug, was, bezogen auf eine Gesamtzahl von 303.765.679 Stimmrechten, 59.234.308 mittelbar gehaltenen Stimmrechten entspricht.
Uber als Mutterunternehmen macht hiermit von der Konzernmeldung Gebrauch, wodurch ihr Tochterunternehmen, die SMB Holding Corporation, von ihrer Meldepflicht befreit ist.
Vor diesem Hintergrund teilen wir hiermit gemäß § 43 Abs. 1 WpHG nachfolgende zusätzliche Angaben mit, welche die gegenwärtigen Absichten von Uber widerspiegeln:
Uber Technologies, Inc.
18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2329112 18.05.2026 CET/CEST
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