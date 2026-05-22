Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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22.05.2026 14:42:14
EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Hinweis: Diese deutsche Fassung ist eine unverbindliche Gefälligkeitsübersetzung (Convenience Translation). Rechtlich maßgeblich und allein verbindlich ist die englische Originalfassung; dies gilt auch für etwaige Widersprüche oder Abweichungen zwischen der deutschen und englischen Fassung.
Abs.: Herr Ho Kei Li
z.Hd. Aspex Management (HK) Limited
16th Floor St. George's Building, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong
E-Mail: compliance@aspexmanagement.com
An: Delivery Hero SE
z.Hd. Investor Relations
Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, Germany
E-Mail: public.notifications@deliveryhero.com
20. Mai 2026
Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Überschreitung der Stimmrechtsschwelle von 10% an der Delivery Hero SE, Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin (ISIN DE000A2E4K43) (die „Gesellschaft') am 10. Mai 2026, teile ich hiermit, und im Namen folgender kontrollierten Unternehmen, die unter Ziffer 8 der Stimmrechtsmitteilung vom 12. Mai 2026 aufgeführt sind, namentlich
der Gesellschaft gemäß § 43 Absatz 1 Sätze 1 und 3 WpHG die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele mit, und zwar:
Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teile ich hiermit gemäß § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass der Erwerb der Stimmrechte durch den Aspex Master Fund zu 100% aus Eigenmitteln finanziert worden ist.
Mit freundlichen Grüßen
Ho Kei Li
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2332224 22.05.2026 CET/CEST
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