EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.07.2026 / 15:17 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Delivery Hero SE Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70 PLZ: 10117 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: UBS Group AG

Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 29.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,08 % 1,46 % 4,54 % 303796856 letzte Mitteilung 2,91 % 2,02 % 4,93 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2E4K43 0 9356880 0,00 % 3,08 % US24701M1036 0 11683 0,00 % 0,00 % Summe 9368563 3,08 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Right to recall over shares Jederzeit 1751722 0,58 % Right of use over shares Jederzeit 124171 0,04 % Right of use over ADR (US24701M1036) Jederzeit 411 0,00 % Long Call Option 18/09/2026 1070000 0,35 % Summe 2946304 0,97 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Convertible Bond (DE000A254Y92) 23/01/2027 03/03/2020- 11/01/2027 Physisch 20408 0,01 % Convertible Bond (DE000A30V5R1) 21/02/2030 04/04/2023 -07/02/2030 Physisch 722079 0,24 % Convertible Bond (DE000A3MP437) 10/03/2029 10/09/2021 - 09/03/2029 Physisch 118502 0,04 % Equity Swaps 10/08/2027 Bar 8 0,00 % Equity Swaps 13/10/2026 - 04/02/2028 Physisch 76 0,00 % Swaps on baskets 04/08/2026 - 11/05/2028 Bar 547601 0,18 % Reverse Convertible Bond (CH1482305260) 28/08/2026 Jederzeit Physisch 42626 0,01 % Right of use over Reverse convertibles Jederzeit Bar 37314 0,01 % Summe 1488614 0,49 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Asset Management (Americas) LLC % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Australia) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Europe) S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Singapore) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management (UK) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management Life Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Europe SE % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Financial Services Inc. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Switzerland AG % % % UBS Fund Management (Switzerland) AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Securities LLC % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Switzerland AG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

02.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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