EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
29.07.2026 / 18:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Str. 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene der Tochterunternehmen
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|1,69 %
|9,52 %
|11,21 %
|306492017
|letzte Mitteilung
|2,96 %
|8,71 %
|11,67 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|US24701M1036
|0
|252233
|0,00 %
|0,08 %
|DE000A2E4K43
|0
|4935862
|0,00 %
|1,61 %
|Summe
|5188095
|1,69 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right To Recall
|Offen
|
|2503227
|0,82 %
|Right Of Use
|Offen
|
|13914287
|4,54 %
|Convertible Bond
|21.02.2030
|
|719252
|0,23 %
|Call Option
|18.12.2026
|
|3159486
|1,03 %
|
|
|Summe
|20296252
|6,62 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Swap
|21.07.2036
|
|Bar
|2909562
|0,95 %
|Put Option
|30.09.2026
|
|Physisch
|373186
|0,12 %
|Future
|18.09.2026
|
|Bar
|4074695
|1,33 %
|Call Warrant
|31.12.2030
|
|Bar
|1515197
|0,49 %
|
|
|
|Summe
|8872640
|2,89 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|GSAM Holdings LLC
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank USA
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank Europe SE
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs & Co. LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Group UK Limited
| %
| %
| %
|Goldman Sachs International
| %
|5,35 %
|6,87 %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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