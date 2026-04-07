Dermapharm Aktie

Dermapharm für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

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07.04.2026 10:08:34

EQS-PVR: Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Dermapharm Holding SE
Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

07.04.2026 / 10:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
02.04.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 7,99 % 4.299.190
Letzte Veröffentlichung % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
4.299.190 7,99 % %


07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland
Internet: ir.dermapharm.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2304054  07.04.2026 CET/CEST

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