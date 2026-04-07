Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
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07.04.2026 10:08:34
EQS-PVR: Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Dermapharm Holding SE
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Deutschland
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2304054 07.04.2026 CET/CEST
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