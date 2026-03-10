Deutsche Bank Aktie

10.03.2026 12:00:03

EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Bank AG
Straße, Hausnr.: Taunusanlage 12
PLZ: 60325
Ort: Frankfurt a. M.
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 7LTWFZYICNSX8D621K86

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Supreme Universal Holdings Limited
Registrierter Sitz, Staat: Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Kaimaninseln

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
04.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 2,70 % 0,77 % 3,47 % 1910578977
letzte Mitteilung 3,05 % n/a % 3,05 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005140008 51524507 0 2,70 % 0,00 %
Summe 51524507 2,70 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 03.11.2028 453387 0,02 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 07.11.2028 1075898 0,06 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 10.11.2028 2000000 0,10 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 13.11.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 28.11.2028 238135 0,01 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 01.12.2028 923044 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 04.12.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 30.10.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 31.10.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 06.11.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 07.11.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 08.11.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 09.11.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 10.11.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 13.11.2028 1000000 0,05 %
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 14.11.2028 76956 0 %
    Summe 14767420 0,77 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
H. H. Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani % % %
Supreme Universal Holdings Limited % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Supreme Universal Holdings Ltd. hat equity collar Vereinbarungen über Aktien abgeschlossen (= Verkauf von Call-Optionen u. Kauf von Put-Optionen über die gleiche Anzahl Aktien). Gleichzeitig überträgt Supreme die gleiche Anzahl Aktien (inkl. Stimmrecht) als Sicherheit per Aktienleihe an die Gegenparteien und hat hieraus nur noch einen vertraglichen Rückgewähranspruch bzgl. entsprechender Aktien. 

Datum
09.03.2026


10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288164  10.03.2026 CET/CEST

