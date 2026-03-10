Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
10.03.2026 12:00:03
EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288164 10.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14:45
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)