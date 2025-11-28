Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
28.11.2025 13:15:23
EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236792 28.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Deutsche Börse verlängert Xetra-Handelszeiten für Privatanleger (Dow Jones)