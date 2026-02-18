EQS-PVR: Deutsche Konsum Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum Real Estate AG
Deutsche Konsum Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.02.2026 / 18:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Deutsche Konsum Real Estate AG
|Straße, Hausnr.:
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|PLZ:
|14482
|Ort:
|Potsdam
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900QXC6TDASMCSU89
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
Registrierter Sitz, Staat: Karlsruhe, Deutschland
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|MS 1 alpha invest GmbH
MS 1 gamma invest GmbH
MS 1 delta invest GmbH
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|60,53 %
|1,68 %
|62,21 %
|109926080
|letzte Mitteilung
|24,97 %
|0,39 %
|25,36 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A14KRD3
|0
|66538651
|0,00 %
|60,53 %
|Summe
|66538651
|60,53 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Aufschiebend bedingtes Erwerbsrecht
|n/a
|n/a
|1846400
|1,68 %
|
|
|Summe
|1846400
|1,68 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
| %
| %
| %
|-MS 1 alpha invest GmbH
|60,53 %
| %
|62,21 %
|-
| %
| %
| %
|-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
| %
| %
| %
|-MS 1 alpha invest GmbH
|60,53 %
| %
|62,21 %
|-MS 1 beta invest GmbH
|60,53 %
| %
|60,53 %
|-
| %
| %
| %
|-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
| %
| %
| %
|-MS 1 alpha invest GmbH
|60,53 %
| %
|62,21 %
|-MS 1 gamma invest GmbH
|60,53 %
| %
|60,53 %
|-
| %
| %
| %
|-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
| %
| %
| %
|-MS 1 alpha invest GmbH
|60,53 %
| %
|62,21 %
|-MS 1 delta invest GmbH
|60,53 %
| %
|60,53 %
|-
| %
| %
| %
|-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
| %
| %
| %
|-MS 1 alpha invest GmbH
|60,53 %
| %
|62,21 %
|-MS 1 epsilon invest GmbH
|60,53 %
| %
|60,53 %
|-
| %
| %
| %
|-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
| %
| %
| %
|-MS 1 alpha invest GmbH
|60,53 %
| %
|62,21 %
|-MS 1 sigma invest GmbH
|60,53 %
| %
|60,53 %
|-
| %
| %
| %
|-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
| %
| %
| %
|-MS 1 alpha invest GmbH
|60,53 %
| %
|62,21 %
|-MS 1 omega invest GmbH
|60,53 %
| %
|60,53 %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
