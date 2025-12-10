Deutsche Konsum REIT Aktie

Deutsche Konsum REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14KRD / ISIN: DE000A14KRD3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 13:45:03

EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 03.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG
Deutsche Konsum REIT-AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 03.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.12.2025 / 13:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Konsum REIT-AG
Straße, Hausnr.: Marlene-Dietrich-Allee 12b
PLZ: 14482
Ort: Potsdam
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900QXC6TDASMCSU89

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
Registrierter Sitz, Staat: Karlsruhe, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
MS 1 alpha invest GmbH
MS 1 beta invest GmbH
MS 1 gamma invest GmbH
MS 1 delta invest GmbH
Obotritia Capital KGaA
Babelsberger Beteiligungs GmbH
Försterweg Beteiligungs GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
01.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 50,69 % 0,39 % 51,07 % 50351091
letzte Mitteilung 24,97 % 0,39 % 25,36 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A14KRD3 0 25521638 0,00 % 50,69 %
Summe 25521638 50,69 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Aufschiebend bedingtes Erwerbsrecht n/a n/a 195170 0,39 %
    Summe 195170 0,39 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 %
-MS 1 beta invest GmbH 24,97 % % 24,97 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 %
-MS 1 gamma invest GmbH 24,97 % % 24,97 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 %
-MS 1 delta invest GmbH 24,97 % % 24,97 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 %
-MS 1 epsilon invest GmbH 24,97 % % 24,97 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 %
-MS 1 sigma invest GmbH 24,97 % % 24,97 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 %
-MS 1 omega invest GmbH 24,97 % % 24,97 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: 04.12.2025
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
24,97 % 0,39 % 25,36 %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
09.12.2025


10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Internet: www.deutsche-konsum.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243304  10.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Konsum REIT-AGmehr Nachrichten