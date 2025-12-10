EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 03.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG

Deutsche Konsum REIT-AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 03.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.12.2025 / 13:45 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Deutsche Konsum REIT-AG Straße, Hausnr.: Marlene-Dietrich-Allee 12b PLZ: 14482 Ort: Potsdam

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900QXC6TDASMCSU89

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Stichting Opus - Chartered Issuances

Registrierter Sitz, Staat: Amsterdam, Niederlande

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

MS 1 alpha invest GmbH

MS 1 beta invest GmbH

MS 1 gamma invest GmbH

MS 1 delta invest GmbH

Obotritia Capital KGaA

Babelsberger Beteiligungs GmbH

Försterweg Beteiligungs GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 01.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 50,69 % 0,39 % 51,07 % 50351091 letzte Mitteilung 24,97 % 0,39 % 25,36 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A14KRD3 0 25521638 0,00 % 50,69 % Summe 25521638 50,69 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Aufschiebend bedingtes Erwerbsrecht n/a n/a 195170 0,39 % Summe 195170 0,39 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Stichting Opus - Chartered Issuances % % % -Encore Holding S.à r.l % % % -Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % % -MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 % - % % % -Stichting Opus - Chartered Issuances % % % -Encore Holding S.à r.l % % % -Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % % -MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 % -MS 1 beta invest GmbH 24,97 % % 24,97 % - % % % -Stichting Opus - Chartered Issuances % % % -Encore Holding S.à r.l % % % -Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % % -MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 % -MS 1 gamma invest GmbH 24,97 % % 24,97 % - % % % -Stichting Opus - Chartered Issuances % % % -Encore Holding S.à r.l % % % -Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % % -MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 % -MS 1 delta invest GmbH 24,97 % % 24,97 % - % % % -Stichting Opus - Chartered Issuances % % % -Encore Holding S.à r.l % % % -Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % % -MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 % -MS 1 epsilon invest GmbH 24,97 % % 24,97 % - % % % -Stichting Opus - Chartered Issuances % % % -Encore Holding S.à r.l % % % -Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % % -MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 % -MS 1 sigma invest GmbH 24,97 % % 24,97 % - % % % -Stichting Opus - Chartered Issuances % % % -Encore Holding S.à r.l % % % -Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % % -MS 1 alpha invest GmbH 50,69 % % 51,07 % -MS 1 omega invest GmbH 24,97 % % 24,97 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung: 04.12.2025

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 24,97 % 0,39 % 25,36 %

10. Sonstige Informationen:



Datum

09.12.2025

