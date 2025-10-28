Deutsche Konsum REIT Aktie

28.10.2025 13:00:03

EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Konsum REIT-AG
Deutsche Konsum REIT-AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

28.10.2025 / 13:00 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Deutsche Konsum REIT-AG
Street: Marlene-Dietrich-Allee 12b
Postal code: 14482
City: Potsdam
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900QXC6TDASMCSU89

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
acting in concert

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
City of registered office, country: Karlsruhe, Germany

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
MS 1 alpha invest GmbH
MS 1 beta invest GmbH
MS 1 gamma invest GmbH
MS 1 delta invest GmbH
MS 1 epsilon invest GmbH
MS 1 sigma invest GmbH
MS 1 omega invest GmbH

5. Date on which threshold was crossed or reached:
21 Oct 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 24.97 % 0.39 % 25.36 % 50351091
Previous notification 24.97 % 0.00 % 24.97 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A14KRD3 0 12572704 0.00 % 24.97 %
Total 12572704 24.97 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right of acquisition subject to condition precedent N/A N/A 195170 0.39 %
    Total 195170 0.39 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
      Total 0 0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 beta invest GmbH 6.47 % % 6.47 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 gamma invest GmbH 6.95 % % 6.95 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 delta invest GmbH 6.95 % % 6.95 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 epsilon invest GmbH % % %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 sigma invest GmbH % % %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 omega invest GmbH % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
- Under an agreement, MS 1 alpha invest GmbH has a conditionally deferred right to acquire at least 195,170 DKR shares, which may increase under certain conditions. - On the basis of a shareholders' agreement between the MS 1 companies, the voting rights from 12,572,704 DKR shares are mutually allocated to them by way of acting in concert. 

Date
27 Oct 2025


28.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Konsum REIT-AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Germany
Internet: www.deutsche-konsum.de

 
End of News EQS News Service

2219714  28.10.2025 CET/CEST

