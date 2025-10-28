Deutsche Konsum REIT Aktie
WKN DE: A14KRD / ISIN: DE000A14KRD3
|
28.10.2025 13:00:03
EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Konsum REIT-AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
28.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Konsum REIT-AG
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|14482 Potsdam
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-konsum.de
|End of News
|EQS News Service
|
2219708 28.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Deutsche Konsum REIT-AGmehr Nachrichten
Analysen zu Deutsche Konsum REIT-AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Konsum REIT-AG
|1,87
|0,27%
