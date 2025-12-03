EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Konsum REIT-AG

Deutsche Konsum REIT-AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution



03.12.2025 / 15:30 CET/CEST

Notification of Major Holdings



1. Details of issuer Name: Deutsche Konsum REIT-AG Street: Marlene-Dietrich-Allee 12b Postal code: 14482 City: Potsdam

Germany Legal Entity Identifier (LEI): 529900QXC6TDASMCSU89

2. Reason for notification X Acquisition/disposal of shares with voting rights Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights Other reason:



3. Details of person subject to the notification obligation Legal entity: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL

City of registered office, country: Karlsruhe, Germany

4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.

MS 1 alpha invest GmbH

MS 1 beta invest GmbH

MS 1 gamma invest GmbH

MS 1 delta invest GmbH

MS 1 epsilon invest GmbH

MS 1 sigma invest GmbH

MS 1 omega invest GmbH



5. Date on which threshold was crossed or reached: 01 Dec 2025

6. Total positions % of voting rights attached to shares

(total of 7.a.) % of voting rights through instruments

(total of 7.b.1 + 7.b.2) Total of both in %

(7.a. + 7.b.) Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG New 50.69 % 0.39 % 51.07 % 50351091 Previous notification 24.97 % 0.39 % 25.36 % /

7. Details on total positions

a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG) ISIN Absolute In % Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) DE000A14KRD3 0 25521638 0.00 % 50.69 % Total 25521638 50.69 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in % Right of acquisition subject to condition precedent N/A N/A 195170 0.39 % Total 195170 0.39 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in % 0 0.00 % Total 0 0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more) -Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % % -MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % % - % % % -Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % % -MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % % -MS 1 beta invest GmbH 6.47 % % 6.47 % - % % % -Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % % -MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % % -MS 1 gamma invest GmbH 6.95 % % 6.95 % - % % % -Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % % -MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % % -MS 1 delta invest GmbH 6.95 % % 6.95 % - % % % -Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % % -MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % % -MS 1 epsilon invest GmbH % % % - % % % -Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % % -MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % % -MS 1 sigma invest GmbH % % % - % % % -Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % % -MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % % -MS 1 omega invest GmbH % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG

(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)



Date of general meeting: 04 Dec 2025

Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:

Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both 24.97 % 0.39 % 25.36 %

10. Other explanatory remarks:



Date

03 Dec 2025

