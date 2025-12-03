Deutsche Konsum REIT Aktie

Deutsche Konsum REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14KRD / ISIN: DE000A14KRD3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 15:30:03

EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Konsum REIT-AG
Deutsche Konsum REIT-AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

03.12.2025 / 15:30 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Deutsche Konsum REIT-AG
Street: Marlene-Dietrich-Allee 12b
Postal code: 14482
City: Potsdam
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900QXC6TDASMCSU89

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Stichting Opus - Chartered Issuances
City of registered office, country: Amsterdam, Netherlands

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
MS 1 alpha invest GmbH
MS 1 beta invest GmbH
MS 1 gamma invest GmbH
MS 1 delta invest GmbH
MS 1 epsilon invest GmbH
MS 1 sigma invest GmbH
MS 1 omega invest GmbH

5. Date on which threshold was crossed or reached:
01 Dec 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 50.69 % 0.39 % 51.07 % 50351091
Previous notification 24.97 % 0.39 % 25.36 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A14KRD3 0 25521638 0.00 % 50.69 %
Total 25521638 50.69 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right of acquisition subject to condition precedent N/A N/A 195170 0.39 %
    Total 195170 0.39 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
      Total 0 0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 beta invest GmbH 6.47 % % 6.47 %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 gamma invest GmbH 6.95 % % 6.95 %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 delta invest GmbH 6.95 % % 6.95 %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 epsilon invest GmbH % % %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 sigma invest GmbH % % %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4.60 % % %
-MS 1 omega invest GmbH % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting: 04 Dec 2025
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
24.97 % 0.39 % 25.36 %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
03 Dec 2025


03.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Konsum REIT-AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Germany
Internet: www.deutsche-konsum.de

 
End of News EQS News Service

2239784  03.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Konsum REIT-AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Konsum REIT-AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Konsum REIT-AG 1,90 6,44% Deutsche Konsum REIT-AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen