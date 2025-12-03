Deutsche Konsum REIT Aktie

Deutsche Konsum REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14KRD / ISIN: DE000A14KRD3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 15:30:03

EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG
Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

03.12.2025 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Konsum REIT-AG
Straße, Hausnr.: Marlene-Dietrich-Allee 12b
PLZ: 14482
Ort: Potsdam
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900QXC6TDASMCSU89

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Stichting Opus - Chartered Issuances
Registrierter Sitz, Staat: Amsterdam, Niederlande

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
MS 1 alpha invest GmbH
MS 1 beta invest GmbH
MS 1 gamma invest GmbH
MS 1 delta invest GmbH
MS 1 epsilon invest GmbH
MS 1 sigma invest GmbH
MS 1 omega invest GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
01.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 50,69 % 0,39 % 51,07 % 50351091
letzte Mitteilung 24,97 % 0,39 % 25,36 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A14KRD3 0 25521638 0,00 % 50,69 %
Summe 25521638 50,69 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Aufschiebend bedingtes Erwerbsrecht N/A N/A 195170 0,39 %
    Summe 195170 0,39 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 beta invest GmbH 6,47 % % 6,47 %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 gamma invest GmbH 6,95 % % 6,95 %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 delta invest GmbH 6,95 % % 6,95 %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 epsilon invest GmbH % % %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 sigma invest GmbH % % %
- % % %
-Stichting Opus - Chartered Issuances % % %
-Encore Holding S.à r.l % % %
-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A. % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 omega invest GmbH % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: 04.12.2025
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
24,97 % 0,39 % 25,36 %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
03.12.2025


03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Internet: www.deutsche-konsum.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2239784  03.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Konsum REIT-AGmehr Nachrichten