EQS-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Lufthansa AG

Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



20.05.2026 / 16:07 CET/CEST

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Per 8. Mai 2026 hat die Kühne Aviation GmbH (,,KA'), die Beteiligungsschwelle von 20% an der Deutsche Lufthansa AG (,,DLA') erreicht und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (,,BaFin') eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung eingereicht, welche die DLA gemäß § 40 Abs. 1 WpHG am 11. Mai 2026 veröffentlicht hat.



Gemäss § 43 Abs. 1 WpHG informiert die KA hiermit die DLA über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel.



Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele



1. Die Investition in die DLA dient der Umsetzung strategischer Ziele der KA.



2. Die KA verfolgt die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der DLA und möchte einen Zukauf von weiteren



3. Als Geschäftsführer der KA vertritt Herr Karl Gernandt die Interessen der Gesellschaft. Herr Gernandt ist seit dem 9. Mai 2023 Mitglied im Aufsichtsrat der DLA. Eine weitere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen bei der DLA wird derzeit nicht angestrebt.



4. Die KA strebt eine stabile Kapitalstruktur der DLA sowie eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an.



Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel



Die KA hat den Erwerb der DLA-Aktien, welche seit der letzten Stimmrechtsmitteilung vom 6. Juli 2022 gemäss § 33 Abs. 1 WpHG gekauft wurden, durch Eigenmittel und ein Gesellschafterdarlehen ihrer alleinigen Gesellschafterin, der Kühne Holding AG, finanziert.

Kühne Aviation GmbH, Hamburg, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 19. Mai 2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 20%-Schwelle vom 8. Mai 2026 über Folgendes informiert:Per 8. Mai 2026 hat die Kühne Aviation GmbH (,,KA'), die Beteiligungsschwelle von 20% an der Deutsche Lufthansa AG (,,DLA') erreicht und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (,,BaFin') eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung eingereicht, welche die DLA gemäß § 40 Abs. 1 WpHG am 11. Mai 2026 veröffentlicht hat.Gemäss § 43 Abs. 1 WpHG informiert die KA hiermit die DLA über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel.1. Die Investition in die DLA dient der Umsetzung strategischer Ziele der KA.2. Die KA verfolgt die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der DLA und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien bzw. Stimmrechten in der DLA innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschliessen.3. Als Geschäftsführer der KA vertritt Herr Karl Gernandt die Interessen der Gesellschaft. Herr Gernandt ist seit dem 9. Mai 2023 Mitglied im Aufsichtsrat der DLA. Eine weitere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen bei der DLA wird derzeit nicht angestrebt.4. Die KA strebt eine stabile Kapitalstruktur der DLA sowie eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an.Die KA hat den Erwerb der DLA-Aktien, welche seit der letzten Stimmrechtsmitteilung vom 6. Juli 2022 gemäss § 33 Abs. 1 WpHG gekauft wurden, durch Eigenmittel und ein Gesellschafterdarlehen ihrer alleinigen Gesellschafterin, der Kühne Holding AG, finanziert.

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