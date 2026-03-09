DHL Group Aktie

DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

09.03.2026 17:38:54

EQS-PVR: Deutsche Post AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Post AG
Deutsche Post AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

09.03.2026 / 17:38 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
06 March 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.0038 % 1,150,000,000
Previous publication 2.6745 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
34,543,940 3.0038 % %


09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com

 
End of News EQS News Service

2288028  09.03.2026 CET/CEST

09.03.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.03.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

