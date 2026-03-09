DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
09.03.2026 17:38:54
EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Post AG
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288028 09.03.2026 CET/CEST
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,61
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.