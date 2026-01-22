DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
22.01.2026 09:18:53
EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2264512 22.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf Höhenflug (finanzen.at)
|
22.01.26
|EQS-PVR: DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
22.01.26
|EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
14.01.26
|Schwacher Handel: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
13.01.26
|DEUTZ-Aktie nach Rekordlauf schwächer: Höhenflug unterbrochen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu DEUTZ AG
|06.01.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.01.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.01.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|10,95
|3,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.