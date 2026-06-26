Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
26.06.2026 10:09:03
EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
26.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2354890 26.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|176,40
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.