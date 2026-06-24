Emerald Horizon Aktie
WKN DE: NETEME / ISIN: AT0000A3UZE1
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24.06.2026 11:51:24
EQS-PVR: Emerald Horizon AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Emerald Horizon AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 24.6.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Emerald Horizon AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 22.6.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Offenlegung von bzw. Information über den Beteiligungsbesitz aufgrund der erstmaligen Zulassung der Aktien der Emittentin
zu einem geregelten Markt (Amtlicher Handel der Wiener Börse AG) gemäß § 130 Abs 7 BörseG. Mit Beschluss der Wiener Börse vom 22.06.2026 wurden 1.049.375 Stückaktien der Emittentin zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassen.
Wien am 24.6.2026
24.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|IPO geplant / Intended to be listed.
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2353034 24.06.2026 CET/CEST
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