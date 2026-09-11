Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
11.09.2026 11:15:01
EQS-PVR: Fabasoft AG (D): Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: Fabasoft AG
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
11.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|End of News
|EQS News Service
|
2398036 11.09.2026 CET/CEST
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|11.06.25
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Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|15,95
|1,92%
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