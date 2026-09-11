Fabasoft Aktie

Fabasoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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11.09.2026 11:15:01

EQS-PVR: Fabasoft AG (D): Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: Fabasoft AG
Fabasoft AG (D): Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

11.09.2026 / 11:15 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Austria

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
09 Sep 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 5.01 % 10,475,598
Previous publication n.a. % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
524,402 0 5.01 % 0.00 %


11.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Austria
Internet: www.fabasoft.com
LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

 
End of News EQS News Service

2398036  11.09.2026 CET/CEST

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Fabasoft AG 15,95 1,92% Fabasoft AG

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